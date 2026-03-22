В Ставрополе начали обновлять дорожную разметку

Рабочие приступили к обновлению дорожной разметки в Ставрополе после зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Свежие линии нанесены на Старомарьевском шоссе, улице Селекционной, Объездной, Апанасенковской, переулке Каховском, частично на улице Достоевского, Ленина и Мира.

Сейчас рабочие наносят разметку только днем, так как по ночам сохраняется минусовая температура. Большую часть разметки планируют нанести к маю, а полностью завершить работы — в июне.

Также в этом в Ставрополе заменят около 1,2 тыс. дорожных знаков.

Мария Иванова