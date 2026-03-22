Жители Пятигорска провели субботник на склоне горы Машук

На склоне горы Машук прошел субботник, в экологической акции приняли участие волонтеры, местные жители, чиновники и депутаты гордумы. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба главы Пятигорска

Как отметил господин Ворошилов, субботник инициирован горожанами. «Пришла весна, и я обращаюсь к каждому: приведите в порядок прилегающие территории возле своих домов, санаториев, предприятий, организаций, магазинов, точек общепита, где вы живете и работаете»,— также написал глава города.

