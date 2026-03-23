MSC добирает танкеры

SAS Shipping Agencies (Люксембург), входящая в крупнейший мировой контейнерный оператор MSC, 19 марта подала в антимонопольные органы ходатайство о покупке 50% южнокорейской Sinokor Maritime. Сумма сделки неизвестна. 50% останется у основателя Sinokor Чон Гахёна.

Sinokor, изначально контейнерный оператор, с декабря активно, часто переплачивая, скупала на вторичном рынке супертанкеры (VLCC). Как сообщал Forbes, к марту компания потратила $3,3 млрд на 60 судов. По данным BRS Shipbrokers, в итоге Sinokor вышла на первое место по танкерному флоту в управлении и после достройки всех заказанных судов будет владеть 118 VLCC, что составляет 16% всего флота за вычетом теневого или 13% с его учетом. По оценке Oceanis Eco Tankers, Sinokor контролирует 17% всего флота VLCC и 39% спотового флота.

Lloyd’s List писал, что за Sinokor стоит MSC, вложившая в компанию $5 млрд, и в интересах MSC сделан заказ восьми новых VLCC на китайской верфи Hengli Heavy Industries. 17 марта Forbes, проанализировав по панамскому реестру и базе Equasis все закупки Sinokor, обнаружил, что 31 танкер, ею приобретенный, зарегистрирован на разные компании с названием Haut Brion плюс числительное и 11 из этих структур, учрежденных в Панаме, возглавляет двоюродный брат основателя MSC Джанлуиджи Апонте Марио. Еще 20 Haut Brion зарегистрированы в Либерии, где нет доступа к реестрам.

Какое место в периметре сделки у контейнерных активов Sinokor, пока неизвестно, но корейская компания — крупный игрок на российском рынке перевозки контейнеров. У Sinokor, по данным The Loadstar, семь судов вместимостью 11 тыс. TEU, работающих на Россию, а компания является третьим по вместимости регулярных сервисов с заходом в российские порты морским контейнерным оператором. 16 марта компания открыла новый сервис: Хайфон—Шэкоу—Сямэнь—Пусан—Владивосток.

