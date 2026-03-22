Трамп заявил, что после победы над Ираном главными врагами США стали демократы

Президент США Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном самым главным врагом Соединенных Штатов стала Демократическая партия. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

«Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», — заявил Дональд Трамп.

Сегодня американский президент заявил, что Вашингтон уже достиг своих целей на Ближнем Востоке. Иран, по его словам, уже стерт с лица Земли. При этом, следует из заявления господина Трампа, пока он «заключать сделку» с Ираном не хочет.

Ранее о том, что в Белом доме обсуждают возможность мирных переговоров с Ираном, сообщали Axios и The New York Times. В публикации NYT утверждается, что США не достигли целей в войне с Ираном, ранее заявленных президентом.