Ударник претендентского труда

Российский боец Мовсар Евлоев, вполне вероятно, наконец получит шанс побиться за титул чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в полулегком весе (до 66 кг) со знаменитым австралийцем Александром Волкановски. Статус, очень похожий на претендентский, Евлоеву принесла 20-я подряд победа в профессиональной карьере. В Лондоне он одолел по очкам британца Лерона Мерфи, удивив тем, что отказался делать ставку исключительно на борцовскую технику и очень неплохо смотрелся в обмене ударами.

Фото: Andrew Boyers / Reuters Мовсар Евлоев (справа) не уступал Лерону Мерфи не только в борьбе, но и в обменах ударами

Центральный поединок программы лондонского турнира UFC придал актуальности вопросу, который на самом деле уже довольно давно терзает бойцовское сообщество,— про перспективы Мовсара Евлоева. На охотника за чемпионским титулом Евлоев стал походить еще пару лет назад. Попав в UFC, быстро освоился на этом, то есть выше некуда, уровне, побеждал хороших соперников, сохраняя кристальную чистоту послужного списка.

Но право сразиться за титул ему все никак не доставалось. Не досталось даже после того, как в предыдущем бою, в декабре 2024 года, он разобрался с американцем Алджамейном Стерлингом, бойцом без оговорок топовым. Сложилось даже что-то вроде консенсуса насчет того, почему UFC так относится к спортсмену, чьи результаты просто во весь голос вопят о том, что ему необходимо предоставить возможность драться за пояс. А просто в этом промоушене ценят не только результаты, но и способы, которыми их достигают: чем зрелищнее, тем лучше.

Мовсар Евлоев ассоциировался скорее не со зрелищностью — со всякими интересными трюками, неожиданными сюжетными поворотами, а с прагматичностью.

Но уже сам формат его лондонского матча намекал на то, что UFC в конце концов перестал упираться. Пять раундов — такую продолжительность имеют только поединки особого ранга. Остальные укладываются в три. А выступление Евлоева добавило поводов считать его самым достойным среди соискателей титула.

Оно, конечно, не выпало из общего ряда в том смысле, что Мовсар Евлоев снова дрался не так, чтобы претендовать на бонус за эффектность. И снова треть комментариев под видео с поединком состояла из жалоб на то, что смотреть его было скучновато: мало риска, мало всяких острых ситуаций, когда непонятно чего ждать.

Но кое-чем Евлоев по-настоящему удивил. От ингушского бойца ждали, как обычно, прежде всего борьбы. Борцовские навыки у Евлоева, как и любого представителя северокавказской школы, развиты с юности так, что никакое джиу-джитсу с ними не сравнится. А тут вроде бы идеальный случай, чтобы не изменять себе. Лерон Мерфи, у которого тоже до 21 марта не было проигрышей в карьере, как раз классный ударник. Его стихия — это рубка, разные кикбоксерские штучки — лоукики, вертушки. Таких по идее надо затаскивать на свою территорию. А Мовсар Евлоев с удовольствием работал на чужой. Он, разумеется, обещал, что в «ударке» будет смотреться не хуже спеца, но предположить, что настолько не хуже, было сложно.

Два раунда в октагоне царил кикбоксинг на равных. У Мерфи — чуть побольше акцентированных попаданий, у Евлоева — превосходство в активности и контроль над центром восьмиугольника.

А в третьем россиянин, дождавшись не слишком хорошо подготовленной атаки противника, провел тейкдаун, переведя его в партер. Британец легко отбился, но, кажется, именно после этого мятник качнулся в сторону Евлоева.

В четвертом раунде с ним произошла неприятность — нарвался на штраф в виде снятого за удар ниже пояса балл. Но она было мелочью на фоне четко обозначившегося преимущества россиянина. Теперь он уже регулярно продирался сквозь защиту британца, расквасив ему лицо, а главное, регулярно отлавливал захватами.

Британец, ссылавшийся потом на поврежденное по ходу поединка бедро, оборонялся из рук вон плохо. В общем, к концу боя у Мовсара Евлоева в активе набралось аж девять успешных тейкдаунов, которые, правда, не помешали одному из трех арбитров оценить матч как ничейный — 47:47.

Но двое других отдали выигрыш одинаковым счетом — 48:46 — Евлоеву, отпраздновавшего его совершенно предсказуемо — призывом дать ему чемпионский бой против владельца титула. Владелец — это живая легенда MMA австралиец Александр Волкановски, который даже забирался на верхнюю строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории, а послужной список немножко подпортил лишь двумя поражениями от нынешнего фронтмена промоушена Ислама Махачева, когда ради встречи с ним забрался из полулегкого в легкий (до 70 кг) вес.

Дейна Уайт, глава UFC, однако, и сейчас проявил осторожность, предпочтя формулировку сдержанную. Говоря о том, сведут ли Евлоева с Волкановски, он употребил слово «возможно», впрочем, добавив, что россиянин «в хорошей позиции».

Судя по всему, чемпионский шанс от него все же никуда не денется.

Алексей Доспехов