Смерть 86-летнего актера, бывшего чемпиона мира по карате Чака Норриса стала центральной темой не только американских, но и европейских и азиатских СМИ. Обозреватели отмечают, что экранный образ актера вышел далеко за пределы ТВ и кино, нередко затмевая личность самого Норриса.

Фото: Chris Keane / File Photo / Reuters

Variety (Нью-Йорк, США) Чак Норрис был великой звездой боевиков, но политика может заслонить его наследие Сочетание остроумных реплик, мощных ударов ногами, рельефных мышц, больших пистолетов и обтягивающих джинсов сделало Чака Норриса воплощением американского архетипа мускулистого героя боевиков. В то время как многие его современники — Сталлоне, Шварценеггер, Ван Дамм и Сигал — казались больше, чем жизнь, с сильным акцентом и внушительными фигурами, Норрис был как будто призван доказать, что значит быть хорошим сильным мужиком. Был ли Норрис блестящим спортсменом и звездой высшего класса? Да. Но нельзя отрицать, что его роли порой показывали американскую силу, мощь и пагубную привлекательность самосуда, что кажется менее интересным в год, когда наша страна направляет деньги на бомбардировки Ирана. Учитывая раскол в нашей стране в плане морали, информационной грамотности и общего восприятия реальности, персонажей Норриса легче рассматривать как оправдание маргинального конспирологического движения, чем как моральную позицию. Когда патриотизм и законы отходят от конституции, на чью сторону встает стрелок?

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Он был чем угодно, только не шуткой Рейнджер из телевизора, мастер карате и, если верить шуткам, самый крутой человек всех времен. Вместе с Чаком Норрисом мир потерял героя боевиков старой школы. Шутки про Чака Норриса — это отдельная категория сама по себе. Они вращаются вокруг сверхъестественной силы и крутизны героя, к которому неприменимы законы физики или логики. «Когда Чак Норрис отжимается, он не поднимается. Он отодвигает Землю». Или: «Когда у Чака Норриса изжога, он полощет горло напалмом». Этих шуток так много, что за ними можно упустить их истинный смысл: Чак Норрис был слишком крут для обычной шутки. Ему был нужен свой собственный жанр. Уже появилась первая шутка, посвященная памяти покойного: «Чак Норрис умер во сне. Если бы он не спал, мы бы читали некролог смерти».

The Times (Лондон, Великобритания) Некролог Чака Норриса: актер и мастер боевых искусств скончался в возрасте 86 лет В 1994 году, когда Чак Норрис снимался в телесериале «Уокер, техасский рейнджер» и был на пике своей славы, его попытались ограбить двое мужчин. Когда прибыла полиция Далласа, они нашли эту парочку со сломанными руками, рядом на земле валялись их ножи, а Норрис, которому тогда было 54 года, спокойно стоял в сторонке. С трудом сдерживая смех, офицеры спросили нападавших, знают ли они, на кого напали. «Мы знали, кто он,— ответили они.— Мы думали, что по телевизору показывают вранье». Возможно, именно отсутствие фальши в образе Норриса и стало ключом к его успеху и его внушительному культурному статусу в США. Его экранный образ был, по сути, образом современного шерифа, вершившего правосудие в соответствии со строгим кодексом Запада. Бывший чемпион мира по боевым искусствам, он никогда не был самым выдающимся актером и сам это признавал. Но, как и у многих звезд, именно его личность и ценности снискали любовь зрителей. С его бородой и любовью к ковбойской одежде Норрис нравился большей части американской глубинки как воплощение ее образа жизни — сильный, неразговорчивый, с мощным ударом ногой с разворота, который не стоит недооценивать злоумышленникам.

Japan Today (Токио, Япония) Чак Норрис, мастер боевых искусств и актер, скончался в возрасте 86 лет В какой-то момент Чак Норрис сам поддался абсурдности повального увлечения мемами и создал «Официальную книгу фактов о Чаке Норрисе», в которой объединил свои любимые мемы с якобы правдивыми историями и кодексами, которым он стремился следовать. Он также написал книги по обучению боевым искусствам, мемуары, политические статьи, исторические романы о Гражданской войне и многое другое. «Похоже, я стал своего рода мифическим супергероем»,— написал Норрис в предисловии. Позже сторонники Дональда Трампа стали в том же духе продвигать «факты о Трампе». Это же пытались делать и политологи, описывая решение захватить Николаса Мадуро как «момент Чака Норриса», а его первоначальное влияние на цены на нефть — как «надбавку Чака Норриса». Норрис открыто заявлял о своих христианских убеждениях и поддержке права на ношение оружия. Он давно поддерживал различных политиков и даже прыгал с парашютом с Бушем-старшим на 80-летие бывшего президента. Что касается Трампа, то Норрис поддержал его на выборах 2016 года. Он писал колонки для различных изданий, восхваляя его, но и не выражая явной поддержки накануне дня голосования на выборах 2020 и 2024 годов.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик