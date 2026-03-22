В Сочи построят школу на 400 мест

В Сочи, на территории поселка Горное Лоо. в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети» строят новую школу. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент строительства Краснодарского края Фото: департамент строительства Краснодарского края

Двухэтажное здание общей площадью 8,2 тыс. кв. метров рассчитано на 400 учеников. Степень готовности объекта составляет 39%, говорится в сообщении.

Новое образовательное учреждение будет включать в себя учебные помещения первых классов, которые расположатся на первом этаже, учебные помещения вторых-четвертых классов на втором этаже, а также помещения дополнительного образования.

На сегодня рабочие подрядной организации выполняют кладку стен и перегородок из кирпича и газобетонного блока, армирование стен и колонн, устанавливают оконные блоки, прокладывают системы вентиляции и отопления, кабели электроснабжения, выполняют монтаж стропильных конструкций кровли и другие работы.

Андрей Николаев