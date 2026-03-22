Iran War Cost Tracker: расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд

Расходы США на военные действия против Ирана превысили $27 млрд, следует из данных сайта Iran War Cost Tracker.

На странице портала указано, что подсчеты Iran War Cost Tracker включают данные с закрытого брифинга Пентагона, о которых 11 марта сообщила газета The New York Times. Согласно этой информации, в первые шесть дней войны с Ираном США потратили $11,3 млрд. Тогда сенатор Крис Кунс заявил, что общие затраты на военную операцию «значительно превышают озвученную цифру». Он предположил, что ведение военных действий обходится Вашингтону более чем в $1,5 млрд в день. Анализ Iran War Cost Tracker также показывает, что США потратили более $10 млрд только на системы ПВО за первые 48 часов войны.

Газета The Washington Post писала, что в первые два дня военных действий против Ирана США израсходовали боеприпасов на $5,6 млрд. 18 марта издание сообщило, что Пентагон запросил у Белого дома свыше $200 млрд на продолжение войны. Согласно данным газеты, эти деньги планируют направить на срочное пополнение критически важного вооружения, запасы которого практически израсходованы.