Минпросвещения обновило стандарт обучения для 10–11-х классов

Министерство просвещения разработало новый образовательный стандарт для 10–11-х классов, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом «РИА Новости» рассказал эксперт ведомства, глава Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко.

Главное нововведение — ученики смогут изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного выбора профиля для углубленного освоения отдельных дисциплин. При этом в школах сохранятся существующие профильные классы (медицинские, инженерные, лингвистические и другие), которые будут формироваться внутри этой системы по желанию.

Второе ключевое изменение касается материально-технического оснащения. Стандарт впервые четко прописывает, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Как пояснил Максим Костенко, эти меры призваны обеспечить практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны.

Школам рекомендовано заранее начать проектировать учебные планы и планировать закупки необходимого оборудования. Ранее Минпросвещения также обновило перечень учебников, допущенных к использованию: заменены пособия по алгебре, информатике и физике для старших классов, а в список включен учебник по обществознанию для девятых классов авторства помощника президента Владимира Мединского.