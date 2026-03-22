Посольство США выразило солидарность с россиянами в годовщину теракта в «Крокусе»

Посольство США в России выразило солидарность с россиянами в день памяти о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Сообщение об этом посольство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Прошло два года с того страшного дня, когда произошло чудовищное террористическое нападение на “Крокус Сити Холл” — место, где люди собирались ради музыки, радости и общения. Время не стирает боль утраты. Мы помним о семьях, которые до сих пор несут тяжесть невосполнимого горя, и выживших, чьи жизни навсегда изменились в тот день»,— сообщили в посольстве. Американский народ выражает солидарность «со всеми, кто потерял близких в этой трагедии, и чтит память погибших», добавили там.

22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» должен был пройти концерт группы «Пикник». В тот день вооруженные люди начали стрелять по посетителям, а затем подожгли здание. Погибли 147 человек, более 600 получили ранения.

Преступление было организовано запрещенными террористическими организациями — «Исламского государства» и транснациональной джихадистской группировкой «Вилаят Хорасан», которая в него входит.

12 марта 2-й окружной Западный военный суд приговорил 15 фигурантов дела к пожизненным срокам. Четверо пособников преступления получили от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.