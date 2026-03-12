Пособникам теракта в «Крокусе» дали от почти 20 лет до пожизненного

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Четверо пособников преступления получили от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 6 месяцев лишения свободы. Речь идет об Алишере Касимове, сдавшем исполнителям теракта квартиру, а также о двух братьях Исломовых и их отце, которые продали преступникам автомобиль. Касимову назначен срок в 22 года и 6 месяцев, Исломовым — в 19 лет и 11 месяцев.

Большинство пособников признали вину частично. Пятеро осужденных отказались признать вину.

Четверым исполнителям теракта — Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову, Саидакрами Рачабализоде — дали пожизненные сроки. Трое из них признали вину, кроме Рачабализоде. Он отказался называть себя террористом и заявил о «совершении джихада».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по посетителям концерта «Пикник», а затем подожгли здание. Погибли 147 человек, трое числятся пропавшими без вести, еще 609 признали потерпевшими.