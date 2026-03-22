Задержали еще двух подельников футболиста «Урал-2», обвиняемого в убийстве

В Москве задержали двоих по обвинению в соучастии по делу об убийстве на Строгинском бульваре, сообщили в пресс-службе СКР. Футболист «Урал-2» Даниил Секач обвиняется в убийстве 48-летней женщины.

Убйиство произошло 13 марта. По версии следствия, по указанию телефонных мошенников футболист проник в квартиру и ударил ее хозяйку ножом. С ее 16-летней дочерью он находился в квартире еще сутки, его обвиняют также в сексуальном насилии над ней. Из дома обвиняемый, по утверждению следователей, украл деньги и ценные вещи, которые передал курьером.

Новые задержанные по делу, по мнению правоохранительных органов, выполняли роль курьеров, которые забрали у обвиняемого ценности и передали их другим участникам схемы. Молодых людей возрастом 21 и 19 лет доставили в отделение СКР.

Анна Капустина