Суд в Москве арестовал футболиста «Урал-2» по делу об убийстве женщины

Тушинский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу футболисту клуба «Урал-2» Даниилу Секачу по делу об убийстве женщины, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Он пробудет в СИЗО до 14 мая 2026 года.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений), п.п. «а», «б», «в» ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично.

Напомним, по данным следствия, 13 марта Даниил Секач под влиянием телефонных мошенников, заранее вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой, пришел в квартиру на Строгинском бульваре, где находилась 16-летняя дочка хозяйки квартиры. По данным следователей, несовершеннолетняя также была введена в заблуждение мошенниками.

Молодой человек думал, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранителей. Он начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и рассказать, что у них дома «работает сотрудник спецслужб». Женщина вернулась в квартиру и попыталась остановить молодого человека, после чего он нанес ей смертельные ножевые ранения. Во время допроса молодой человек признался и раскаялся.

Полина Бабинцева