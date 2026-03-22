Заемщики разъехались по банкам

Крупнейшие банки в сегменте автокредитования по итогам 2025 года показали значительный рост портфелей, исключением стал ВТБ, объем автокредитов у которого сократился на 14%. При этом у одних игроков превалирует доля кредитов на новые автомобили, у других — на машины с пробегом. В 2026 году эксперты ждут роста автокредитования на уровне 15–17%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2025 года крупнейшие банки увеличили портфели автокредитов, свидетельствует их отчетность по МСФО. В пятерке крупнейших в данном сегменте значительно нарастили свой портфель «Т-Технологии» (Т-банк) — рост 41,5%, группа Сбербанка (20,5%) и Совкомбанк (9,6%). Также из еще не отчитавшихся Альфа-банк увеличил портфель автокредитов примерно на 50%. Кроме них, портфели увеличились у Авто Финанс банка (48,3%), ОТП-банка (76%) и «Уралсиба» (45%).

В условиях системно возросших кредитных рисков банкам было легче одобрять заявки на автокредиты, чем на крупные необеспеченные потребительские ссуды, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

На необеспеченные потребительские кредиты в течение всего года для банков действовали достаточно жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ). Так, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% не должна была составлять более 15%, а с ПДН выше 80% — 3%. На долю потребкредитов сроком более пяти лет был установлен лимит 5%. В то же время для целевых автокредитов МПЛ отсутствовали в первом и втором кварталах прошлого года, в третьем и четвертом квартале ЦБ ввел ограничения в 20% для доли заемщиков с ПДН выше 50% и 5% — с ПДН выше 80%.

Структура портфелей у разных банков различна. Заметное увеличение доли кредитов на новые машины отметили в Альфа-банке и Т-Банке. По словам руководителя управления автокредитования Т-Банка Кирилла Бакулина, около 70% автопортфеля приходится на новые автомобили. Руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов объясняет эту тенденцию ростом продаж китайский брендов за счет программ субсидирования. «Это позволяло, несмотря на высокую ключевую ставку, сохранить привлекательные ставки для клиентов»,— отмечает начальник управления развития продаж автокредитования ОТП-банка Андрей Залиш. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2025 году средний спред между ставками по кредитам на новые и б/у автомобили составил почти 12 п. п. Во второй половине 2025 года средняя ставка по автокредитам на новые машины составила 12,7% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Впрочем, отдельные банки фиксируют рост доли кредитов именно на подержанные машины. По словам Андрея Залиша, «по итогам 2025 года в портфеле ОТП-банка 73% занимали кредиты на машины с пробегом. Банк «Уралсиб» также зафиксировал долю кредитов на такие машины в третьем-четвертом кварталах на уровне 70%. Обе организации отметили свою специализацию в данном сегменте. «Во втором полугодии мы наблюдали существенный рост выдачи кредитов в нашем банке на европейские, японские и корейские машины; основная доля пришлась на BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Hyundai»,— говорит руководитель дирекции развития автокредитования банка «Уралсиб» Евгений Талалаев. Он объясняет «ажиотажный спрос» на автомобили этих брендов ожиданиями роста утилизационного сбора. В ОТП-банке отметили, что в будущем видят основной потенциал роста автокредитования в сегменте новых автомобилей. В Совкомбанке и Сбербанке на запрос “Ъ” не ответили.

Единственным крупнейшим банком, показавшим сокращение объема выданных автокредитов, оказался ВТБ.

Его портфель за год сократился на 14%, до 560,7 млрд руб. В банке отметили, что «это осознанное решение, связанное с фокусом на качество портфеля, а не на его объем». Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что в рамках капитальной стратегии на 2025 год на фоне растущего корпоративного кредитования банк планирует сократить розничное.

В 2026 году эксперты и участники рынка ожидают, что снижение ключевой ставки приведет к небольшому оживлению рынка за счет роста спроса на б/у машины. Однако сдерживающими факторами, по мнению Юрия Беликова, останутся общая закредитованность граждан и высокие кредитные риски. Кроме этого спрос будут удерживать растущие за счет увеличения НДС и утильсбора цены на автомобили, добавляет Евгений Талалаев. По мнению господина Беликова, общий рост портфеля автокредитов составит в 2026 году не более 15–17%.

Дарья Загайнова