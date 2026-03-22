Израиль и США атаковали Иран. День 23-й

За последние сутки от иранских ракетных ударов в Израиле пострадали более 300 человек. А сегодня утром иранские беспилотники атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании заключать перемирие с Ираном и дал Исламской республике 48 часов на разблокировку Ормузского залива. В сторону залива направляются американские дозаправщики. Как развивались события в зоне ближневосточного конфликта — в трансляции «Ъ».

14:36. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Вестям», что трезвомыслящий человек сейчас не возьмется прогнозировать развитие ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, текущая ситуация не показывает позитивных изменений, а убийства лидеров Ирана будут иметь очень глубокие последствия.

14:26. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас провела телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

13:56. Расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд, утверждает портал Iran War Cost Tracker.

13:45. Продолжительность блокировки интернета в Иране достигла 500 часов, или 22 дней, сообщает сервис NetBlocks.

13:35. Член кабинета министров Великобритании Стив Рид опроверг заявления Армии обороны Израиля о том, что у Ирана есть ракеты, «способные достичь Лондона, Парижа или Берлина». Министр подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что Иран планирует нанести удар по Европе баллистическими ракетами или что у него вообще есть такая возможность.

13:27. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдали приказ ускорить снос ливанских домов в «прифронтовых деревнях», чтобы устранить угрозу для израильских общин. Кроме того военным было приказано немедленно разрушить все мосты через ливанскую реку Литани, которые, по его словам, используются для «террористической деятельности».

13:20. Суда, которые не связаны с «врагами Ирана», могут проходить через Ормузский пролив, но согласовав меры безопасности с Тегераном. Об этом заявил представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави.

13:16. ЦАХАЛ: с начала войны Иран выпустил более 400 баллистических ракет по территории Израиля, около 92% из них были перехвачены израильской системой ПВО.

13:08. По данным Associated Press, Пентагон запросил еще $200 млрд на войну в Иране. Министерство уже направило соответствующий запрос в Белый дом, сообщил агентству высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа.

13:05. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph заявил, что США перестали быть «доброжелательным гегемоном» и превратился в непредсказуемого партнера. Так господин Стубб отреагировал на операцию против Ирана, начатую США и Израилем без предварительного информирования европейских союзников.

12:50. American Conservative: Япония и Южная Корея не готовы поддержать операции США и Израиля против Ирана из-за недоверия к Дональду Трампу.

Последствия ракетного удара Ирана по израильскому городу Арада

Последствия ракетного удара Ирана по израильскому городу Арада

12:36. В результате ракетных ударов Ирана по израильскому городу Димона госпитализированы 64 человека, сообщает министерство здравоохранения Израиля.

12:30. Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Самый крупный энергообъект исламской республики будет атакован первым, добавил господин Трамп.

12:20. Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США на Ближнем Востоке, если будет атакована топливная и энергетическая инфраструктура Ирана.

12:08. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг своих целей на Ближнем Востоке. Иран, по его словам, уже стерт с лица Земли и хочет заключить сделку, но американский президент не намерен вступать в переговоры.

12:05. Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью БПЛА. Как заявил представитель иранской армии агентству Tasnim, для атаки использовались преимущественно беспилотники «Араш-2».

12:03. Город Арада на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным национальной медицинской службы страны (MDA), в результате атаки были ранены 88 человек, состояние десяти из них оценивается как тяжелое.

12:00. Власти 22 стран выразили готовность присоединиться к обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Это следует из совместного заявления стран, опубликованных пресс-службой МИД Объединенных Арабских Эмиратов.