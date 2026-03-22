Следком возбудит уголовное дело из-за невыдачи лекарств жителю Ростова-на-Дону

Следственное управление СК России по Ростовской области возбудит уголовное дело о ненадлежащем медицинском обеспечении жителя Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Как сказано в сообщении, житель Ростова-на-Дону обратился в приемную председателя СК России и рассказал, что ему показан ежедневный пожизненный прием лекарства, но в 2026 году ему перестали его выдавать. Из-за прерывания терапии самочувствие заявителя ухудшается, при этом он не имеет возможности приобрести медикамент за свой счет.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

