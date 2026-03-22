Спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета ВС Катара

Спасатели обнаружили тела шести из семи человек, погибших при крушении в море вертолета Вооруженных сил Катара. Об этом сообщило катарское Министерство внутренних дел, передает The Peninsula.

«Смерть найденных подтверждена, а специализированные группы продолжают искать последнего пропавшего без вести»,— указано в сообщении. В ведомстве выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Вертолет ВС Катара потерпел крушение в территориальных водах страны в ночь на 22 марта. В катарском Минобороны заявили, что падение произошло из-за технической неисправности, которая возникла при выполнении планового задания.