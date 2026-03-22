Вертолет армии Катара потерпел крушение над морем

Вертолет Вооруженных сил Катара потерпел крушение. Он упал в территориальных водах страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Катара.

По данным оборонного ведомства, крушение произошло из-за технической неисправности, произошедшей во время выполнения планового задания. Сейчас идет поисково-спасательная операция, добавили в Минобороны. Сколько человек было на борту, не уточняется.

Членов экипажа и пассажиров ищут Международная поисково-спасательная группа Катара и подразделение Генерального управления береговой охраны и пограничной безопасности, передает Qatar News Agency заявление Министерства внутренних дел.