Tasnim: Иран заявил об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион

Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве, с помощью БПЛА. Об этом заявил представитель иранской армии, передает агентство Tasnim.

При атаке Иран применил преимущественно беспилотники «Араш-2» — усовершенствованную версию «Араш-1», заявил представитель. По его словам, дальность действия второй модели составляет 2 тыс. км, а его радиолокационная заметность очень мала.

Иранские военные неоднократно атаковывали Бен-Гурион с 28 февраля. когда США и Израиль атаковали страну. При ракетном ударе 18 марта в аэропорту получили «серьезные повреждения» три частных самолета. Иран 21 марта ударил по южным городам Димона и Арад. Израильская сторона сообщила, что пострадали около 200 человек, 11 из них получили серьезные ранения, передает The Times of Israel. Утром в ЦАХАЛ заявили о новом ракетном обстреле со стороны Тегерана.