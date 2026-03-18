Три частных самолета повреждены в аэропорту Бен-Гурион обломками иранских ракет

Три частных самолета в аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива получили «серьезные повреждения» после попадания обломков иранской ракеты. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на сообщение Управления аэропортов Израиля.

Источники израильского издания Ynet сообщают, что один из самолетов полностью сгорел. Пострадавших нет. По данным Reuters, самолеты были повреждены несколько дней назад. Подробности об их владельцах не сообщались. Сейчас в Бен-Гурионе действуют ограничения. Им пользуются только израильские и американские вооруженные силы.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 ноября. В ответ республика наносит удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке Ирана на центральную часть страны. По данным ЦАХАЛ, два человека погибли. Reuters пишет, что половина иранских ракет, попадающих в израильское воздушное пространство, — кассетные боеприпасы. Они раскрываются в воздухе и разбрасывают до нескольких сотен «бомбочек».