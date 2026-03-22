Во Франции начался второй тур муниципальных выборов

В некоторых коммунах провинции и почти во всех крупных городах страны, таких как Париж, Марсель, Лион, Лилль, Бордо, Ницца, Страсбург, Нант, Тулуза и других, сегодня будут выбраны мэры и их муниципальные советы.

Речь идет всего о 6% городов и коммун страны, где ни один кандидат не смог добиться абсолютного большинства с первого раза. Однако по своему влиянию на будущее французской политики этот тур важнее первого. Отчасти это репетиция ожидающихся в 2027 году президентских выборов. Многое решает личность мэра, но больше — его партийная принадлежность.

Особенно напряженная ситуация сложилась в крупных городах. Здесь традиционные партии — социалисты и правые республиканцы — сталкиваются с давлением со стороны радикальных сил. Крайне правые и крайне левые постепенно выходят из роли маргиналов и начинают претендовать на реальную власть, в том числе на муниципальном уровне.

В Париже борьба ко второму туру обострилась. Социалисты, удерживавшие столицу более двух десятилетий, могут утратить контроль над городом. Правые сумели усилиться за счет союза с центристами, а крайне левые не поддержали социалистов, сохранив собственный список. В итоге сегодня парижанам предстоит выбирать между тремя конкурирующими лагерями, что делает исход голосования трудно предсказуемым.

В Марселе крайне правые из партии Марин Ле Пен впервые за долгое время приблизились к победе, почти сравнявшись с действующим мэром-социалистом. Там, правда, левым удалось избежать раскола ценой снятия списка крайне левых. В Ницце и Тулоне праворадикальные кандидаты уже лидируют и имеют реальные шансы закрепить успех.

Параллельно разворачивается и другая линия конфликта — внутри самого левого лагеря. Социалисты в одних городах категорически отказываются от союза с крайне левой «Непокорившейся Францией», а в других, наоборот, идут на объединение ради сохранения власти. Эти противоречия заметны в таких городах, как Тулуза и Нант, где исход голосования зависит от способности левых договориться между собой. Границы между политическими лагерями размываются, уступая место прагматике.

Результаты выборов станут известны уже сегодня в 22 часа по московскому времени.

Алексей Тарханов, Париж