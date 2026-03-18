Трое в одной гонке

Муниципальные выборы во Франции завершатся в ближайшие воскресенье. Но уже к середине этой недели они миновали свою важнейшую фазу: прошла чистка рядов, кандидатов поуменьшилось, а между выдвиженцами различных партий были заключены союзы — кто с кем и против кого. Союзы эти оформлялись в Министерстве внутренних дел строго до вечера 17 марта. О парижских выборах рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Многие сейчас вспоминают остроту любимого французами актера и юмориста Колюша (1944–1986): «Если бы выборы что-то меняли, их давно бы запретили». И тем не менее любопытно жить в ситуации, когда на выборах выбирают, а не одобряют. От меня ничего не зависит, я не голосую, но мне нравится наблюдать за процессом. Важно, кто победит и на следующие шесть лет устроится в мэриях крупнейших городов и маленьких деревень. Но еще интереснее, каким путем они туда попадут. Если во второй тур выходят двое — победит сильнейший. Если трое или больше — победит хитрейший.

Давайте рассмотрим это на примере самых главных выборов, столичных. Как “Ъ” уже рассказывал, во второй тур выборов в Париже вышли аж пять человек — два мужчины и три женщины.

Самый лучший результат — у официального преемника и бывшего зама ушедшей из мэрии Анны Идальго, кандидата всех левых (за исключением крайне левых из «Непокорившейся Франции») Эмманюэля Грегуара.

Он получил 37,98% голосов и почти что обеспечил себе путевку в парижскую мэрию, настоящий дворец на набережной Сены. На втором месте — его главная соперница Рашида Дати, дважды министр двух президентов и действующий с 2008 года мэр седьмого округа столицы. В субботу она была триумфально переизбрана на этот пост в четвертый раз. Но если буржуазный седьмой округ в ней души не чает, то в городском соревновании она собрала всего 25,46%.

Теперь посмотрим на второй ряд желающих. На крайне левом фланге — представительница ультрареволюционной «Непокорившейся Франции» София Шикиру, собравшая 11,72% голосов. Вариантом между левым Грегуаром и правой Дати оказался с 11,34% центрист Пьер-Ив Бурназель, кандидат партий «Горизонты» и «Ренессанс». А правее Дати — кандидатка крайне правых Сара Кнафо (партия «Реконкиста»). От нее не ждали такого успеха, но она тоже прошла во второй тур с 10,4% голосов.

17 марта поле начало расчищаться. Пьер-Ив Бурназель снялся с выборов в пользу Рашиды Дати. Сара Кнафо также объявила о том, что выходит из гонки — не ради поддержки Дати, глаза бы ее не видели, а ради того, чтобы наконец-то прогнать левых из парижской мэрии.

Естественного альянса крайне левых и социалистов не случилось — как София Шикиру ни подбивала клинья к фавориту, Эманнюэль Грегуар отказался войти с ней в союз, сославшись на партийные рекомендации. Перед выборами социалисты в принципе поссорились со слишком агрессивными «Непокорившимися» и сказали, что не будут с ними голосовать вместе. Сдержали ли социалисты свое обещание повсюду? Ну, конечно, нет. Но созданный левыми когда-то под парламентские выборы «Новый народный фронт» окончательно развалился.

Итак, в воскресенье, 22 марта, на столичные выборы выйдут трое. На двоих смотрят серьезно. Эмманюэль Грегуар, кандидат объединенных левых, и Рашида Дати, кандидат от «Республиканцев» и MoDem, встретятся сегодня вечером на телеканале BFMTV. Последняя возможность убедить и переубедить.

А вот София Шикиру не приглашена участвовать в этих дебатах — раз ей не выиграть, так о чем говорить, решили журналисты. Чем вызвали страшную обиду всей «Непокорившейся Франции», уже пригрозившей, что ноги их политиков не будет отныне на BFMTV.

Союзы заключены, документы поданы в префектуру, с избирательных плакатов в городе исчезнут лишние. А вот теперь посмотрим на математическую и политическую реальность союзов. Эмоции эмоциями, но есть еще и расчет, который не гарантирует механическое сложение голосов до победных 47,2% в пользу Рашиды Дати.

Следите за руками. Пьер-Ив Бурназель ушел, но не стал объединяться с Дати и поставил условием, чтобы та не вошла в союз с крайне правыми. Значит, все голоса его избирателей автоматически уйдут к Дати? Вовсе нет. Часть, вероятно, да, а часть, разочаровавшись в своем сошедшем с гонки кандидате, может уйти к социалисту Грегуару.

Избиратели крайне правой Сары Кнафо к Грегуару точно не пойдут, но и Дати может показаться им недостаточно правой и слишком близкой к сторонникам президента Макрона.

Если бы Дати и Кнафо объединились, избиратели Кнафо остались бы. Но зато многие избиратели Дати плюнули бы и ушли влево, к Грегуару.

Ну а что было бы, если бы фаворит Грегуар принял протянутую руку крайне левых? Во-первых, все равно не все сторонники пламенной Шикиру пошли бы к соглашателям-социалистам, а во-вторых, многие социалисты в возмущении от прихода хулиганов-радикалов могли бы не пойти на выборы, если не переметнуться к Дати.

Все эти расклады, как видим, напоминают не столько шахматную партию, сколько карточную игру, где перебрать так же опасно, как недобрать. Карты откроются в воскресенье, и тогда мы узнаем, кто блефовал артистичнее.