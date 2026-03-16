Французские города разбрелись кто куда

В воскресенье, 15 марта, во Франции прошел первый тур муниципальных выборов. В одних городах голосование завершилось, и мэры избраны, в других — наметились фавориты второго тура, в третьих — конкуренты идут вровень, где двое, где трое, а где и четверо. Все партии говорят о своих успехах, и все приукрашивают ситуацию, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Главное ощущение этих выборов — отсутствие единой тенденции. В 2020 году накатила «зеленая волна», и «экологи» неожиданно взяли штурмом несколько крупных городов. Ничего подобного сегодня не происходит. Подъем правых и крайне правых не привел к «темно-синему» потопу, хотя партия «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен демонстрирует отдельные прорывы. В Перпиньяне в первом туре уже победил Луи Алио, во Фрежюсе — Давид Рашлин. В Тулоне кандидат RN Лор Лавалетт оказалась на первом месте с 41,9% голосов. В Ницце союзник Марин Ле Пен депутат Эрик Сьотти также уверенно вышел вперед с 42,6%, заметно опережая правоцентристского мэра Кристиана Эстрози. Невиданное дело: в пестром иммигрантском Марселе кандидат RN Франк Аллизио идет практически вровень с кандидатом социалистов, действующим мэром Бенуа Пайаном. У партии Марин Ле Пен появился гипотетический шанс захватить второй город страны, хотя левые, конечно, разобьются в лепешку, чтобы ей этого не позволить.

Как бы то ни было, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла уже заявил, что «во многих коммунах кандидаты RN приходят первыми или находятся в хорошей позиции для победы».

Крайне левые тоже победно бьют в барабаны. Координатор «Непокорившейся Франции» (LFI) Манюэль Бомпар заявил о «замечательном прогрессе», отметив, что кандидаты LFI «удвоили, утроили, а иногда и учетверили свои результаты по сравнению с 2020 годом». Действительно, влияние партии Жан-Люка Меланшона усиливается во многих крупных городах — Тулузе, Ренне, Нанте, Париже, Лионе, поскольку им удалось мобилизовать молодежь и избирателей из мусульманских кварталов.

Каждая партия ищет в цифрах первого тура собственный повод для радости. Глава правоцентристов-«Республиканцев» Брюно Ретайо объявил, что «правые усиливаются» и что почти в половине городов с населением более девяти тысяч жителей в лидерах находятся кандидаты его лагеря. Социалисты тоже празднуют успех. Первый секретарь партии Оливье Фор сообщил о «победе 350 социалистических мэров уже в первом туре» и подчеркнул, что его партия лидирует в ряде крупных городов, включая Париж.

Это важный результат. В столице кандидат объединенных левых Эмманюэль Грегуар выходит вперед с 38% голосов, опережая экс-министра культуры Рашиду Дати, которая набирает лишь 25%. Центрист Пьер-Ив Бурназель получает 11,3% голосов, крайне левая София Шикиру — 11,7%, а крайне правая Сара Кнафо все-таки набрала 10,4%, то есть не вылетела из второго тура. Забавно, что вчера на одном из избирательных участков, где я побывал, среди бюллетеней кандидатов у Сары Кнафо вообще не было указано никакой партийной принадлежности. «Да это подружка Земмура!» — разоблачила ее подошедшая дама. Постеснялась ли кандидатка от крайне правой «Реконкисты» признаться в своей партийной принадлежности, или просто забыла, но, может быть, это и помогло.

Экологи, которые на этих выборах явно теряют позиции, говорят скорее не о поражении, а о стратегии второго тура. У них есть шансы сохранить за собой из крупных городов только Лион. Лидер «Зеленых» Марин Тонделье призывает к объединению для того, чтобы «устранить правых и крайне правых». Это не наступление, как шесть лет назад, а поиск союзов, способных удержать власть в мэриях.

С особым вниманием во Франции следили за выборами в Гавре. Здесь действующий мэр и бывший премьер-министр Эдуар Филипп вышел вперед с 43,76% голосов. Он один из участвующих в муниципальных выборах политиков, открыто заявивших о желании побороться за президентский пост в 2027 году. Поражение в родном городе автоматически поставило бы крест на этих планах. Победа же, напротив, укрепит его позиции.

Можно сказать, что президентская кампания фактически началась в воскресенье вечером — и не в Париже, а в портовом Гавре.

По предварительным оценкам, явка составила около 57,6%, что заметно выше показателя 2020 года, когда пандемия обрушила участие до 44,6%. До уровня 2014 года, когда голосовали более 63% французов, страна пока не дотянулась, но сам факт роста уже воспринимается как политический сигнал. Французы снова заинтересовались судьбой своих городов, хотя традиционно муниципальные выборы меньше привлекают избирателей, чем президентские.

Окончательный ответ на все вопросы даст второй тур в следующее воскресенье, 22 марта. Но уже сейчас ясно, что французские муниципалитеты не станут одноцветными. Скорее всего политическая карта страны будет напоминать Национальную ассамблею после внеочередных выборов — пеструю, раздробленную и непредсказуемую, без очевидного большинства.