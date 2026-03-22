В Грузии допустили немедленную канонизацию патриарха Илии II

Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз заявил, что причисление к лику святых покойного католикоса-патриарха всея Грузии Илии II может произойти в ближайшее время, в том числе уже сегодня.

«Даже если мы, члены Синода, не поднимем этот вопрос, нас к этому подтолкнут люди — я говорю о канонизации. Я уверен, что канонизация должна произойти очень скоро. Это возможно даже сегодня. В истории уже были такие случаи»,— сказал журналистам митрополит (цитата по «РИА Новости»).

Патриарх Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года, став самым долгоправящим предстоятелем в ее истории.

Сегодня в кафедральном соборе Самеба началась церемония похорон. Илию II похоронят в храме Сиони — исторически главном храме Тбилиси. Проститься с патриархом прибыли делегации большинства православных церквей мира, включая Русскую православную церковь, Ватикан и Александрийскую православную церковь.