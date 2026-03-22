В Тбилиси проходят похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

Церемония прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II проходит в Патриаршем храме Святой Троицы в Тбилиси. Об этом сообщил «Sputnik Грузия».

В центре Тбилиси собрались сотни тысяч людей, передает издание. Для автомобилей центр города перекрыли. С утра в храме проходит богослужение. Верующих не допускают в храм — они могут наблюдать за службой через экраны, которые установили по всей столице Грузии. В здании храма находятся члены правительства и представители более 40 делегаций.

К 12:15 (11:25 мск) в храм Святой Троицы прибудет патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Он вместе с местоблюстителем патриаршего престола, митрополитом Шио, и членами Священного Синода Грузинской церкви совершит чин погребения. В 15:00 (14:00 мск) тело Илии II пешим шествием вынесут в Сионский собор.

На прощание с Илией II прибыли представители большинства православных церквей, включая делегации Русской православной церкви, Ватикана и Александрийской православной церкви.

Патриарха Илию II похоронят в северной части храма Сиони между двумя святынями — Крестом святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери. Присутствовать на похоронах смогут только священнослужители.

Католикос-Патриарх всея Грузии умер 17 марта в возрасте 93 лет. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года, его патриаршество стало самым продолжительным в ее истории. Из-за состояния его здоровья часть полномочий в 2017 году взял на себя патриарший местоблюститель Шио.