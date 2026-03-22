При ударе Ирана по израильскому Араду пострадали больше 60 человек

Город Арада на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана. Пресс-служба национальной медицинской службы страны (MDA) сообщила, что пострадали как минимум 64 человека. Раненых эвакуируют с помощью машин скорой помощи и вертолетов.

Спасательные бригады продолжают поиски пострадавших. В медицинской службе уточнили, что семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, 15 человек — в состоянии средней степени тяжести, 42 человека обошлись легкими травмами.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что ЦАХАЛ начал расследовать попадание ракеты по израильской территории. «Были предприняты попытки перехвата. Армия обороны Израиля подчеркивает, что система ПВО не является герметичной, поэтому население должно продолжать следовать инструкциям командования тыла»,— заявил собеседник агентства.