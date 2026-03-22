Прокуратура США запросила пять лет тюрьмы для главы российской банды хакеров

Федеральная прокуратура США попросила Федеральный суд назначить россиянину Илье Ангелову — основателю хакерской группировки Mario Kart — пять лет и один месяц лишения свободы. Его обвиняют в кибермошенничестве. Действия хакера, по мнению следствия, нанесли ущерб 72 американским компаниям в размере $14 млн. Господин Ангелов вину признал и согласился возместить потери потерпевшим. Об уголовном деле пишет РБК.

В ФБР считают, что организация господина Ангелова была «хорошо организованным бизнесом». Ее участники взламывали компьютеры с помощью вредоносных файлов, тем самым создавая из них «ботнет». Затем они продавали другим хакерским группировкам доступ к этим зараженным устройствам.

Хакеры, которые сотрудничали с Mario Kart, использовали компьютеры для атак на компании: блокировали доступ жертв к их компьютерным сетям и требовали выкуп за его восстановление. Некоторые организации действительно соглашались на сделку и выплачивали хакерам «миллионы долларов выкупа». Обвинение утверждает, что Ангелов действовал и против других стран, включая Германию и Японию.

Название Mario Kart хакерской группировке присвоило ФБР, отмечает РБК. В организации было четкое распределение ролей: одни участники разрабатывали вредоносное ПО и инструменты, с помощью которых их можно было рассылать (хакерам получалось отправлять до 700 тыс. писем в день), другие занимались его адаптацией, чтобы обходить антивирусную защиту.

По версии обвинения, история киберпреступлений господина Ангелова длится с 2005 года. Ранее к реальным срокам были приговорены несколько его соучастников — украинец Виталий Балинт, который получил один год и восемь месяцев лишения свободы, и украинец Вячеслав Пенчуков, которого посадили на девять лет. Арест последнего, считает прокуратура, и побудил господина Ангелова сдаться правоохранительным органам.