Более 40 человек пострадали при ударе Ирана по израильской Димоне

В израильском городе Димона пострадали 47 человек при ракетном ударе Ирана по городу. Об этом сообщил израильский Channel 12. Среди пострадавших — 12-летний мальчик. Он находится в тяжелом состоянии. Еще 31 человек получил легкие ранения.

Димона — город на юге Израиля, расположенный в пустыне Негев. В нем расположен главный ядерный объект страны. Иранские власти заявляли, что армия республики атакует ядерный реактор в Димоне в случае эскалации военного конфликта.

По данным Ynet, иранскую ракету, нацеленную на Димону, должен был сбить истребитель Армии обороны Израиля. Однако он, предположительно, промахнулся. ЦАХАЛ расследует причины инцидента.

Сегодня Иран заявил об атаке США и Израиля на комплекс по обогащению урана в Натанзе. В сообщении иранских официальных лиц подчеркивается, что удар по подобному объекту противоречит положениям международного права и «иным нормативным актам, касающимся ядерной безопасности». Израиль свою причастность отрицает. По данным ЦАХАЛа, США атаковали объект в Натанзе.