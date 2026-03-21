Загрязненный мазутом песок на пляжах Анапы полностью заменят через три месяца

Понадобится три месяца, чтобы полностью заменить загрязненный мазутом песок на пляжах Анапы. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова, передают «Вести». По ее словам, часть галечных пляжей уже полностью очистили.

«Нами уже разработана карта-схема. Чтобы в полном объеме завершить замещение загрязненного песка, потребуется три месяца»,— сказала госпожа Маслова. Она рассказала, что для песочных пляжей действуют свои правила для возврата в курортный сезон. В тестовом режиме был очищен один пляж — он прошел все экспертизы и поможет восстановить другие части побережья.

Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В Черное море вылилось около 2,4 тыс. т мазута. Из-за этого на летний сезон 2025 года пляжи Анапы и Темрюка оказались закрыты для отдыхающих.

В апреле 2025 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке не соответствуют санитарным нормам и не могут быть задействованы в летнем сезоне. В начале февраля этого года госпожа Попова призвала пока не разрешать отдых на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. 19 марта восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до микрорайона «Высокий берег» были исключены из опасной зоны.