В Анапе восемь пляжей исключены из опасной зоны

Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до микрорайона «Высокий берег» больше не входят в опасную зону, обозначенную после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года, сообщает администрация Краснодарского края. Специалисты Роспотребнадзора обследовали территории по поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Черном море.

Пляжные территории могут быть открыты к курортному сезону, если контрольные пробы воды и грунта в дальнейшем будут соответствовать санитарным нормам. Участок побережья города-курорта Анапы от села Большой Утриш до микрорайона «Высокий берег» по сравнению с другими территориями в опасной зоне находится на самом максимальном расстоянии от места крушения двух танкеров «Волгонефть» с грузом мазута.

В курортном сезоне 2025 года вся береговая полоса Анапы и значительная часть берега в Темрюкском районе были закрыты для посещения отдыхающими, так как там продолжалась уборка остатков нефтепродуктов. Из-за закрытия пляжей курортный бизнес Анапы и Темрюка понес значительные убытки.

Анна Перова, Краснодар