Роспотребнадзор признал пляжи Анапы неготовыми к открытию курортного сезона

Отдых на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края пока разрешать нельзя из-за последствий загрязнения мазутом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на правительственном часе в Совете федерации. По ее словам, к старту летнего сезона ситуация может измениться, но сейчас пляжи недостаточно чисты.

«К сожалению, содержание нефтепродуктов в песке пляжа настолько высоко, что разрешить там отдых детей на данный момент нельзя», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, что привело к разливу топлива. На побережье Краснодарского края было вынесено не менее 3 тыс. тонн мазута, отдельные очаги загрязнения также зафиксировали в Крыму.

В апреле 2025 года глава Роспотребнадзора сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке не соответствуют санитарным нормам и не могут быть задействованы в летнем сезоне. Отдых в этой зоне возможен без купания в море.