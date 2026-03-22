В Сочи задержали наркокурьера с каннабисом

В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ. Операция была проведена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления внутренних дел.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным полиции, задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска, прибывший на курорт с целью дальнейшего распространения запрещенных веществ. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили его место проживания и провели осмотр квартиры, расположенной в Хостинском районе.

В помещении был обнаружен оборудованный тайник. На обувной полке находилась сумка с 30 свертками, а в подсобном помещении — еще 31 пакет с аналогичным содержимым. Изъятые вещества направили на экспертизу, результаты которой подтвердили, что речь идет о каннабисе. Общая масса изъятого составила около 65 граммов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Данная статья относится к категории тяжких преступлений.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные каналы поставки и сбыта запрещенных веществ на территории курорта.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Мария Удовик