МЧС уточнило данные о последствиях ДТП с бензовозом в Ростовской области

В Ростовской области бензовоз загорелся после столкновения с четырьмя легковыми автомобилями. Погибли три человека, пострадали четверо. Уточненные данные о ДТП на трассе Р-280 привели в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара на шоссе составила 200 кв. м. На участке организовали реверсивное движение. Пострадавших везут в больницы.

По данным Baza, бензовоз столкнулся с автомобилями на встречной полосе после того, как у него лопнуло колесо.