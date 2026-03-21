Три человека погибли при возгорании бензовоза на трассе в Ростовской области

На 33-м километре автодороги «Ростов-Таганрог» произошло ДТП с участием бензовоза. Грузовой транспорт загорелся, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Информации о пострадавших в полиции не предоставили. В ГУ МЧС России по Ростовской области заявили «Интерфаксу», что погибли три человека и пострадали двое. По информации ведомства, в ДТП с бензовозом попали три легковые машины. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Очевидцы сообщили каналу Shot, что перед аварией бензовоз «летел по встречке».