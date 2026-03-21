В Свердловской области снизилось число отравлений наркотиками

В Свердловской области в 2025 году снизилось число наркотических преступлений и отравлений наркотиками. Это заявили на заседании антинаркотической комиссии по итогам прошлого года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«В минувшем году снизилось число административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотических средств, число лиц, привлеченных к административной ответственности, а также пресечено больше преступлений, связанных со сбытом и производством»,— сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Помимо этого, на заседании комиссии отметили успехи в реабилитации, лечении и ресоциализации наркозависимых.

Ранее главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный сообщал, что количество наркозависимых в регионе, напротив, выросло. По его словам, число таких пациентов составило 7,7 тыс. человек — это на 7,2% больше, чем в 2024 году.

Анна Капустина