За 2025 год в Свердловской области на 7,2% возросло количество наркоманов

В Свердловской области в прошлом году зафиксировали 7704 лица, имеющих зависимость от наркотиков, сообщил на пресс-конференции главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный. По его словам, это на 7,2% больше, чем за предыдущий год (в 2024 году — 7123 человек).

По словам Антона Поддубного, чтобы охватить максимальное количество пациентов в реабилитационном центре «Урал без наркотиков» изменили программу реабилитации с шести до трех месяцев.

Господин Поддубный напомнил, что в течение года в Екатеринбурге планируется объединить наркологические отделения, расположенные в структуре психиатрических больниц. Они станут структурными подразделениями областной наркологической больницы. В результате все три компонента — амбулаторный, стационарный и реабилитационный — будут реализованы в одном учреждении. В Областную наркологическую больницу будет переведена и детская наркологическая служба. Это позволит осуществить в одном месте полный цикл оказания медицинской помощи всем возрастам по профилю психиатрия и наркология.

Заведующий Свердловским областным центром острых отравлений Андрей Чекмарев добавил, что в сравнении с 2024 годом в 2025 году на 8% снизилось количество госпитализированных с диагнозом острое отравление наркотиками.

По данным полиции, за 2025 год из незаконного оборота изъято более 533 кг наркотических средств и психотропных веществ (из них 80% составляют синтетические наркотики). Как рассказала заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Анастасия Сафронова, сотрудники полиции раскрыли 563 наркопреступления, из которых 70% связаны со сбытом наркотиков. Пресечена деятельность 10 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков, изъято более 150 кг готового наркотического средства и 200 кг веществ, предназначенных для изготовления наркотиков. В 2026 году уже удалось приостановить деятельность трех нарколабораторий, которые были оборудованы в жилых домах.

Дарья Сайнутдинова