На Кубани с 23 марта скорректируют расписание пригородных поездов

Оператор пригородного железнодорожного сообщения «Кубань Экспресс-пригород» информирует пассажиров о предстоящих изменениях в графике движения поездов. С 23 марта на территории региона вводятся временные корректировки расписания, связанные с проведением ремонтных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Установленный период действия нового расписания продлится до 25 апреля включительно. Изменения затронут ряд направлений пригородного сообщения. В перечень маршрутов, на которых будет скорректирован график движения, вошли: Краснодар-1—Новороссийск, Краснодар—Горячий Ключ—Туапсе, Краснодар—Тимашевская—Староминская, Староминская—Орловка-Кубанская, Тихорецкая—Кущевка—Степная, Туапсе—Сириус, Сочи—Аэропорт, Аэропорт—Туапсе, а также Аэропорт—Роза Хутор.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов. Детализированная информация размещена в открытых источниках, а также доступна в справочных службах железнодорожных вокзалов. Дополнительную консультацию можно получить по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок на указанный номер является бесплатным для абонентов всех операторов связи.

Ранее оператор пригородных перевозок информировал об изменениях на сочинском направлении, вступающих в силу с 29 марта. С указанной даты ежедневно 43 пары поездов «Ласточка» будут обеспечивать перевозку пассажиров между Центральным районом Сочи и федеральной территорией «Сириус». Данный показатель демонстрирует увеличение по сравнению с текущим объемом перевозок, который составляет 30 пар поездов в сутки.

В результате оптимизации графика средний интервал между отправлениями поездов сократится до 26 минут. В настоящее время данный показатель составляет 38,5 минуты. Минимальный интервал движения составит 6 минут, тогда как ранее он составлял 8 минут. Изменения направлены на повышение доступности транспортного сообщения между указанными точками.

Мария Удовик