Губернатор Бусаргин рассказал о последствиях атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе

В результате ночной атаки беспилотников в Саратовской области были повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове. В областной столице также пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

Жителям домов, в которых было повреждено остекление, будут выплачены компенсации, уточнил чиновник. По его словам, средства выделят из резервного фонда. Он добавил, что специалисты уже начали поквартирный обход.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь средства ПВО сбили 283 БПЛА над российскими регионами.