За ночь над Россией сбили 283 БПЛА

В период с 23:00 мск 20 марта до 7:00 мск 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 283 беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, Крымом, Татарстаном, а также над территорией Московского региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили 47 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В 23:32 мск 20 марта губернатор Смоленской области Василий Анохин написал о двух сбитых беспилотниках, никто не пострадал. Над Ростовской областью ночью уничтожили «порядка девяти десятков» аппаратов, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. В небе над Тульской областью сбили один БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Из-за налета БПЛА в Саратовской области повреждена гражданская инфраструктура, в нескольких домах в Энгельсе выбило стекла. Несколько домов в Саратове были повреждены. Два человека обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор области Роман Бусаргин. Над Самарской областью сбили шесть БПЛА, пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. За ночь на подлете к Москве сбили 27 беспилотников.