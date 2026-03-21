ФСБ задержала жителя Мордовии после оформления тысячи сим-карт

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Мордовии по делу о госизмене. В Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что он по заданию военной разведки Украины оформил 10 виртуальных станций и более 1 тыс. сим-карт для мошенничества, передает ТАСС.

Задержанный — индивидуальный предприниматель из Саранска. Согласно сообщению, через интернет он тайно начал сотрудничать с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. С августа по октябрь 2025 года он оформил в России более 1 тыс. сим-карт и 10 виртуальных станций и за деньги предоставил к ним доступ кураторам. Сим-карты нужны были для мошенничества в отношении россиян, а также для планирования и осуществления подрывной деятельности, заявили в ЦОС.

Для сохранения анонимности все деньги житель Мордовии получил на криптокошельки, указано в сообщении. Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме иного оказания помощи). Суд заключил обвиняемого под стражу.