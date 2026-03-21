В Уфе два человека пострадали из-за падения БПЛА на строящийся дом

В районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы сбили беспилотники, два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. Два строителя получили легкие травмы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале.

После падения беспилотников на строящийся дом загорелся утеплитель. Пожарные вскоре ликвидировали огонь. Госпитализация пострадавшим строителям не потребовалась, написал Радий Хабиров.

В аэропорту Уфы с 6:22 мск действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В ночь на 21 марта средства ПВО сбили 283 беспилотника над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, Крымом, Татарстаном, а также над территорией Московского региона.