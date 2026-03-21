В 2026 году в Институте международных отношений (ИМО) Пятигорского государственного университета будет запущена магистерская программа по подготовке на Северном Кавказе и в России специалистов по политической конфликтологии. Ранее вуз выпускал прикладных политологов, однако теперь их специализация поменяется. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Лариса Алешина пояснила «Ъ-Кавказ», что может ожидать студентов после замены учебной программы.



«Северный Кавказ относится к регионам с высоким конфликтным потенциалом, поэтому замена специализации “Прикладная политология” на специализацию “Политическая конфликтология” полностью оправдана. Это перспективное направление, полностью соответствующее задачам, которые ставит перед нами государство в области внешней и внутренней политики.

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка неоднократно настаивал на том, что региону нужны грамотные специалисты для ведения переговоров, обладающие глубоким анализом причин возникновения конфликтов, прогнозирующие динамику социально-политических и культурных процессов. И решение о смене специализации было принято по его рекомендации.

Факультеты политологии некоторых российских вузов тоже готовят специалистов по политической конфликтологии. Прикладная политология изучает конфликты в политической сфере. Однако политическая конфликтология является междисциплинарной областью, и объединяет политологию, социологию, психологию, юриспруденцию, экономику, культурологию. Эта специальность имеет больше возможностей для глубокого изучения причин, динамики и способов разрешения политических конфликтов. Этим объясняется наибольшая востребованность специалистов в регионе с высоким конфликтным потенциалом.

Для студентов, ранее обучавшихся прикладной политологии, могут быть внесены изменения в программу и добавлены такие дисциплины как введение в конфликтологию, философия конфликтов, общая конфликтология. Впрочем, это не означает, что они будут что-то "нагонять". Студенты продолжат обучение по новой программе в штатном режиме».