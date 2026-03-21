Еще два российских паралимпийца попали в базу «Миротворец»

Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, которые участвовали в Паралимпийских играх 2026 года от России, попали в базу украинского сайта «Миротворец».

20 марта в базу попали пять российских паралимпийцев — горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжник-биатлонист Иван Голубков, лыжница Анастасия Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин.

Сайт «Миротворец» содержит базу персональных данных людей, которые, по мнению его авторов, угрожают национальной безопасности Украины. Интернет-ресурс заблокирован на территории России.