В базу «Миротворец» попали пять российских паралимпийцев
Пять российских паралимпийцев, которые участвовали в Паралимпиаде-2026, попали в базу украинского сайта «Миротворец».
Двукратный паралимпийский чемпион Иван Голубков (в центре) и двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2026 Варвара Ворончихина (справа)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В список «Миротворца» попали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжник-биатлонист Иван Голубков, лыжница Анастасия Багиян, а также ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин.
«Миротворец» публикует персональные данные людей, которых авторы ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. Сервис заблокирован на территории России.