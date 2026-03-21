Суд признал решение Пентагона ограничивать доступ прессы нарушением конституции

Федеральный суд в США постановил, что попытки Пентагона ограничить число журналистов, допущенных к освещению событий в оборонном ведомстве, нарушают две поправки к Конституции. Решение вынесено в ответ на иск газеты The New York Times.

Окружной судья Пол Фридман отклонил аргумент правительства о том, что ограничения необходимы для защиты секретной информации. «Особенно в свете недавнего вторжения в Венесуэлу и продолжающейся войны с Ираном как никогда важно, чтобы общественность имела доступ к информации о том, что делает ее правительство, с самых разных точек зрения»,— указано в решении (цитата по Politico).

Иск был подан после того, как в 2025 году глава Пентагона Пит Хегсет ужесточил правила аккредитации для журналистов. В сентябре ведомство потребовало от журналистов подписать обязательство не публиковать информацию без предварительного одобрения Пентагона. Крупнейшие американские СМИ отказались.