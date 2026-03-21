Трамп: США рассматривают свертывание военных сил на Ближнем Востоке
США рассматривают возможность свертывания военных сил на Ближнем Востоке, сообщил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что страна близка к достижению своих целей в военной операции против Ирана.
В публикации в соцсети Truth Social целями США в боевых действиях американский президент назвал:
- Полное снижение иранского ракетного потенциала;
- Уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана, ликвидация иранских ВМФ и ВВС;
- Отказ Ирана от любой возможности развития ядерного потенциала;
- Защита ближневосточных союзников США: Израиля, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.
Господин Трамп отметил, что Ормузский пролив будет охраняться и контролироваться «странами, которые его используют», но США не входят в их число. «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена»,— добавил американский президент.