Трамп: США рассматривают свертывание военных сил на Ближнем Востоке

США рассматривают возможность свертывания военных сил на Ближнем Востоке, сообщил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что страна близка к достижению своих целей в военной операции против Ирана.

В публикации в соцсети Truth Social целями США в боевых действиях американский президент назвал:

Полное снижение иранского ракетного потенциала;

Уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана, ликвидация иранских ВМФ и ВВС;

Отказ Ирана от любой возможности развития ядерного потенциала;

Защита ближневосточных союзников США: Израиля, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.

Господин Трамп отметил, что Ормузский пролив будет охраняться и контролироваться «странами, которые его используют», но США не входят в их число. «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена»,— добавил американский президент.