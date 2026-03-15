FT: Трамп теряет интерес к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, на снижение интереса к посредничеству в переговорах повлияло начало военной операции США и Израиля против Ирана, на которой теперь сосредоточено внимание Вашингтона. При этом американские чиновники сообщили европейским коллегам, что в ближайшее время Вашингтон не будет вводить новые санкции в отношении нефтяной промышленности России, заявили источники.

«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно»,— передает FT заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Перенос внимания США на конфликт в Иране один из дипломатов назвал «катастрофой» для Украины и Евросоюза. Собеседники издания заявили, что из-за смены приоритетов Вашингтон уведомил европейские страны о задержке поставок вооружения США, включая средства противовоздушной обороны.

Глава евродипломатии Кая Каллас в разговоре с FT назвала текущую ситуацию проблематичной. Она отметила, что на Ближнем Востоке и на Украине сейчас есть конкуренция «за одни и те же активы».

23-24 января и 4-5 февраля в Абу-Даби прошли первые два раунда переговоров США, России и Украины по мирному урегулированию конфликта. Третий этап прошел 17-18 февраля в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что следующий раунд должен состояться 5-8 в Абу-Даби. Однако позже он заявил, что встречу перенесли из-за начала военной операции США и Израиля в Иране и последующей эскалации на Ближнем Востоке. Дмитрий Песков подтверждал, что сейчас Абу-Даби не рассматривается как возможная площадка для переговоров из-за ситуации в странах Персидского залива.