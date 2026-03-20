Трамп обрадовался отсутствию собеседников в руководстве Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране больше не осталось никого, кто мог бы вести переговоры с американскими представителями. По его словам, Вашингтон это устраивает.

«Нам не с кем там разговаривать, и нам это нравится»,— сказал господин Трамп на мероприятии в Белом доме.

Американский президент добавил, что в Иране «не осталось лидеров, следующей группы лидеров и части еще следующей группы лидеров». Кроме того, убежден Дональд Трамп, в республике больше никто «не хочет быть лидером». По мнению господина Трампа, в Иране также нет ни флота, ни авиации, ни систем ПВО и радаров.

В первый день военной операции США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Пост занял его сын — Моджтаба Хаменеи. По словам Дональда Трампа, информации о том, жив ли господин Хаменеи-младший, нет, однако в Иране утверждают, что он уже оправился от ранений и полностью здоров. 17 марта при атаке Израиля убит секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, которого оппозиционные иранские СМИ называли «фактическим лидером» республики.