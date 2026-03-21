Единый учебник по истории под редакцией Владимира Мединского писали более 50 человек

Авторский коллектив государственной линейки единых учебников всеобщей истории и истории России составляет «более 50 человек». Об этом в эксклюзивном интервью “Ъ” сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории, референт управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

На обложках учебников указаны три имени: помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. По словам господина Кононова, они являются главными редакторами линейки, а основную часть учебников писали привлеченные ими авторы. «Редакторы давали общие установки: как писать, о чем писать. Вносили правки, но не только в тексты — вплоть до оформления обложек, форзацев, нахзацев, всего макета. Разумеется, в учебниках есть их авторские материалы. Но если указывать в учебнике всех членов коллектива, то целая страница потребуется под фамилии»,— пояснил господин Кононов, добавив, что в следующих изданиях, возможно, будут указаны «самые титулованные» члены авторского коллектива.

Напомним, о необходимости создать единый школьный учебник истории Владимир Путин заявил в феврале 2013 года. По словам главы государства, преподавание должно проходить «в рамках логики непрерывной российской истории, уважения ко всем страницам нашего прошлого». Работа над единой государственной линейкой учебников всеобщей истории и истории России активизировалась в январе 2023 года. Уже в 2023/24 учебном году в школы поступили учебники для 11-го класса по всеобщей истории и истории России, в 2024/25 учебном году — учебники для 10-го класса. Учебники для 5, 6 и 7-х классов появились в школах в нынешнем 2025/26 учебном году. С 1 сентября 2026 года в школы поступят учебники для 8–9-х классов.

Александр Черных