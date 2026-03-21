В России появится «углубленная» версия единого учебника истории

Авторам единого учебника истории «стало очевидно, что необходима и более фундаментальная линейка учебников для тех, кто хотел бы в старших классах изучать историю на углубленном уровне». Об этом в эксклюзивном интервью “Ъ” сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории, референт управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Владислав Кононов

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Надо учитывать объективные реалии: в одном классе зачастую собраны дети разных способностей, разного уровня заинтересованности — кто-то планирует стать гуманитарием, кто-то нет. Тем, кто хочет связать свою жизнь с гуманитарным образованием, историей, необходимо дать возможность углубленно изучать предмет»,— пояснил он в беседе с “Ъ”.

По оценке господина Кононова, подготовка такого продвинутого учебника «займет два-три года». «Пока этот процесс находится в подготовительной фазе»,— добавил он.

Напомним, о необходимости создать единый школьный учебник истории Владимир Путин заявил в феврале 2013 года. По словам главы государства, преподавание должно проходить «в рамках логики непрерывной российской истории, уважения ко всем страницам нашего прошлого». Работа над единой государственной линейкой учебников всеобщей истории и истории России активизировалась в январе 2023 года. Авторский коллектив возглавили помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов. Уже в 2023/24 учебном году в школы поступили учебники 11-го класса по всеобщей истории и истории России, в 2024/25 учебном году — учебники для 10-го класса. Учебники для 5-го, 6-го и 7-го классов появились в школах в нынешнем 2025/26 учебном году. С 1 сентября 2026 года в школы поступят учебники для 8–9-х классов.

Александр Черных